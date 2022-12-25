Украинские бойцы отражают атаки врага. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на утро 25 декабря. 

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

Главное из утренней сводки:

  1. Противник пытается вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. И стремится улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
  2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый (Харьковская область), Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка (Луганская область) и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка (Донецкая область).
  3. У границы с Беларусью и на северном кордоне с Россией обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 25 декабря Сводка Генштаба ВСУ на утро 25 декабря Сводка Генштаба ВСУ на утро 25 декабря

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