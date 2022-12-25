Враг продолжает наступать на трех направлениях и пытаться улучшить позиции под Купянском. Сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на утро 25 декабря.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.
Главное из утренней сводки:
- Противник пытается вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. И стремится улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
- Отражены атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый (Харьковская область), Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка (Луганская область) и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка (Донецкая область).
- У границы с Беларусью и на северном кордоне с Россией обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
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