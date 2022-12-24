На сборы в армию Беларуси планируют призвать около 9 тысяч запасников в новом году. Такое число призывников сопоставимо с мобилизационным планом уходящего года.

Об этом пишет в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Общее количество привлекаемых на сборы остается неизменным в последние годы. Мониторинговая группа сообщает, что за последние 20 лет через мобилизационные сборы в Беларуси прошли 130 тысяч человек, то есть в среднем по 6 500 человек в год.

Напомним, белорусские и российские военные проводят в Беларуси мероприятия боевого слаживания.

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Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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