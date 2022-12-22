Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил военные маневры в Беларуси угрозой вторжения со стороны соседних государств, намекая на Украину.

Об этом сказал Лукашенко на совещании с руководством белорусских войск, сообщает "БелТА".

"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", - заявил Лукашенко.

Он говорит, что была проведена проверка сил немедленного реагирования Беларуси, но сейчас все учения закончены и войска вернулись в места своей постоянной дислокации.

"Мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - говорит Лукашенко.

Напомним, в Беларуси недавно завершилась проверка боевой готовности армии.

А сегодня британская разведка назвала новую роль вооруженных сил Беларуси в войне РФ против Украины.