Британская разведка считает, что белорусские инструкторы теперь обучают мобилизованных российских военнослужащих.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, обнародованной в Twitter.

Разведка полагает, что несмотря на то, что Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, белорусские вооруженные силы недавно начали обучать тысячи недавно мобилизованных российских резервистов.

В британской разведке считают, что использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Также эксперты пишут, что обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами представляет собой новую задачу.

"Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - говорится в сводке.

Ранее мы писали, что белорусские и российские военные проводят в Беларуси мероприятия боевого слаживания.

Также сообщалось, что Россия обучит белорусских летчиков управлению самолетами с ядерными боеголовками, по словам Путина.