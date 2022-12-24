В Беларуси один мотострелковый батальон и один танковый получили задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины. ВСУ готовятся к возможному вторжению противника.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в официальном телеграм-канале Минобороны Украины.

"На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта", - сказал Наев.

Отрабатывались элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что россияне специально передвигают время от времени свои подразделения к границам Украины, чтоб создать иллюзию подготовки к наступлению и побудить командование ВСУ перебросить на это направление дополнительные войска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.