Вся российская активность в Беларуси имеет целью не готовить наступление на север Украины, а отвлечь солдат из зоны боевых действий на юго-востоке.

Об этом заявил в интервью The New York Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, это - обманные операции, направленные на то, чтобы сбить украинское командование с толку.

"Все это элементы дезинформационных кампаний", — сказал он.

По словам Буданова, ни одно из российских подразделений не выстроено в штурмовые порядки. Учебные лагеря для российских солдат заполнены вновь мобилизованными гражданскими лицами, которых после завершения обучения отправляют воевать на Донбасс. На полигонах не хватает бронетехники в технически исправном состоянии для проведения атаки.

Буданов сообщил, что Россия пытается обмануть Украину, загружая своих солдат в поезда, которые направлялись в сторону границы Беларуси с Украиной.

"Советский Союз использовал аналогичную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезных поездках на поезде, чтобы имитировать атаку или отступление", - напоминает Буданов.

Он рассказал о том, как один поезд с российскими солдатами в Беларуси недавно остановился на полдня у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами на борту. Буданов назвал этот маневр "каруселью".

Напомним, что в последние дни в сети появляются видео переброски российской военной техники в Беларуси.

При этом в ВСУ заявляли о том, что военная угроза со стороны Беларуси постепенно растет. По словам командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука, Путин может объявить полную мобилизацию в РФ и начать наступление из Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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