Офис президента призывает украинцев не реагировать на слухи о возможном вторжении из Беларуси, называя их российскими вбросами.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

Она полагает, что Москва хочет расшатать нервы украинцев в канун праздников.

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды – "вторжение из беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем вбросы делают через откровенно зашкварных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", - пишет Заривная.

При этом она говорит, что ВСУ готовы к возможным атакам с севера.

Напомним, что в последние дни в сети появляются видео переброски российской военной техники в Беларуси.

При этом в ВСУ заявляли о том, что военная угроза со стороны Беларуси постепенно растет. По словам командующего ОК "ЮГ" генерал-майора Андрея Ковальчука, Путин может объявить полную мобилизацию в РФ и начать наступление из Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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