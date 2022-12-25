Украинские военные смогут применить комплексы ПВО Patriot в лучшем случае в конце весны 2023 года.

Такое мнение высказал аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн в интервью журналу Newsweek.

"Я полагаю, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев, и из-за ограниченных поставок и затрат, я не уверен, что они [комплексы ПВО Patriot] будут использованы, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года", - сказал Джордан Коэн.

В это же время отставной генерал Марк Хертлинг в комментарии CNN указал на то, что область применения Patriot весьма ограничена.

"Эти системы нельзя просто собрать и переместить по полю боя. Вы размещаете их для защиты наиболее стратегически важных объектов, например, такого города, как Киев. Если кто-то полагает, что эта система покроет 500-мильную границу между Украиной и Россией, то он просто не понимает, как она работает", - указал Марк Хертлинг.

Напомним, на этой неделе власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 1,85 млрд долларов, в который впервые войдет батарея ПВО Patriot.

Ранее мы подробно рассказывали, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО.

Также "Страна" публиковала инфографику с основными характеристиками системы ПВО Patriot.