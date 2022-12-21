Украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с системой Patriot. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Его слова приводит CNN.

"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что уйдет несколько месяцев на то, чтобы украинские военные прошли подготовку, необходимую для его успешного применения", — сказал чиновник.

Батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину в рамках последнего пакета помощи в области безопасности "предоставят Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов", добавил чиновник.

"Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в предыдущих пакетах пожертвований", - также сказал представитель Пентагона.

Между тем эксперты говорят, что хотя ЗРК Patriot и станут ценным дополнением к ПВО Украины, это не панацея.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе, сказал CNN, что, вероятно, есть некоторые нереалистичные ожидания относительно того, что батарея Patriot сможет сделать для Украины. Например, она не будет доступна для использования сразу после того, как США согласятся ее предоставить — для обучения военнослужащих использованию сложной системы требуются месяцы, сказал Хертлинг, добавив, что обучение американских военнослужащих работе в качестве обслуживающего персонала или ремонтников требует около года. И Patriot сможет обеспечить сплошное покрытие для всей страны.

"Эти системы не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их где-то, что защищает вашу самую стратегическую цель, например, в городе, например, в Киеве. Если кто-то думает, что это будет система, распространяющаяся на всю границу между Украиной и Россией, он просто не знает, как эта система работает", - сказал Хертлинг.

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в CSIS, сказал CNN, что Patriot "не изменит правила игры", потому что "способен защищать только относительно небольшой кусок территории".

Одна батарея управляется примерно 90 солдатами и включает компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и до восьми пусковых установок.

Ранее Госдепартамент США опубликовал список того, что Вашингтон передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. ЗРК Patriot в нем будет один.

"Страна" писала, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО.