Украинский военный записал видео из села Опытное под Бахмутом. За этот населённый пункт идут ожесточённые бои ещё с октября. Его штурмуют "вагнеровцы".

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

"Оборона Бахмута. Поселок Опытное. Опытное остается под контролем ВСУ", - говорит военный на фоне украинской бронетехники на улице поселка.

Кроме того, в Сети появилось новое видео из района Бахмута. На кадрах можно заметить работу самодельной ракетной установки ВСУ.

Ранее мы писали, что, по данным ВСУ, россияне не прорвали украинскую оборону в Бахмуте и не имеют там успеха.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.