Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 26 декабря.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки россияне нанесли 1 авиационный, 5 ракетных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

2. ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка - в Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь - в Донецкой области.

3. Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих. В городе Горловка Донецкой области, из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

4. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов. Ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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