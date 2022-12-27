Во вторник, 27 декабря, в Украине идет уже 307-й день войны с РФ.

О главных событиях, которые произошли вчера, подробнее читайте в итогах за 26 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

27 декабря

09:18 Илон Маск раскритиковал прогноз Медведева на 2023-й год.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск.

Напомним, в прогнозе на 2023-й Медведев прогнозирует нефть по 150 долларов, газ по 5 тысяч за кубометр, распад ЕС и гражданскую войну в США.

Самому Илону Маску Медведев предрек президентство в части штатов, которые, по мнению Медведева, останутся под ними после гражданской войны.

09:10 В течение последних 48 часов боевые действия в Украине по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово, сообщает британская разведка.

Минобороны Британии отмечает, что россияне по-прежнему проводят частые атаки в этих районах, сумев захватить небольшую территорию.

В сводке также указано, что на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

"Это соединение, вероятно, проводило тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - говорится в сообщении.

09:02 СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.

08:48 Россияне назначили нового командующего западным военным округом Евгения Никифорова, сообщает Главное управление разведки Украины.

Накануне с должности командующего войсками ЗВО был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на этом посту всего около месяца. Возглавил округ генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба Восточного военного округа.

В настоящее время Никифоров, по данным ГУР, находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области РФ.

Как утверждают в ГУР, Никифоров связан с куратором ЧВК «Вагнер» Пригожиным и это назначение - «проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека из орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина".

"Институт изучения войны" добавляет, что связи Никифорова с "Вагнером" можно проследить до войны на Донбассе. По данным Bellingcat, в 2014-2015 году он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил "ДНР" и "ЛНР".

СБУ также ранее сообщала, что именно Никифоров отдал приказ командиру ЧВК Дмитрию Уткину (более известному по позывному "Вагнер", который и дал название ЧВК) сбить транспортный самолет с украинскими десантниками Ил-76 в июне 2014 года под Луганском.

Трудно сказать, насколько версия о влиянии Пригожина на назначение Никифорова верна. Но стоит отметить, что в последнее время Пригожин сделал свои разборки с руководством минобороны РФ публичными и перевёл их на новый уровень, поддержав видео с наездом «вагнеровцев» на главу Генштаба РФ Герасимова.

Поэтому на этих разборках, очевидно, теперь будут постоянно делать акцент и в Украине, и на Западе.

08:40 В "ДНР" заявляют о поимке убийц семьи в Макеевке, где ранее застрелили восемь человек, включая троих детей.

Задержаны трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский" в Макеевке.

Они "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества".

08:26 Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил «Стране», что музей Киево-Печерской Лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов Лавры - Трапезного и Успенского соборов. Срок действующего договора истекает 31 декабря 2022 года. То есть - с 1 января договор действовать не будет.

«В связи с истечение срока аренды Успенского и Трапезного храмов Лавры, руководство монастыря обратилось в музей-заповедник с просьбой продолжить имеющийся договор. Однако, в музее сообщили, что им дана разнарядка не продлевать аренду.

На основании чего принято такое решение - не сообщается.

Юридически, не продлевать договор аренды музей не имеет права. По крайней мере, не были соблюдены никакие нормы, указывающие на нежелание государственных инстанций пролонгировать договор. Учитывая, что в Трапезном храме монастырем проведен капитальный ремонт, а Успенский собор при содействии Лавры был практически полностью воссоздан из руин, прерывание музеем в одностороннем порядке хозяйственных отношений с монастырем можно рассматривать как государственное воровство.

Потому, что обителью было вложено в эти храмы столько средств, что теперь проигнорировать этот факт и просто так сказать монастырю - «вы нам больше не нужны», означает - спровоцировать очень серьезные финансовые последствия для музейного учреждения», - заявил Климент.

08:12 Американский Wall Street Journal описывает факторы, которые будут определять военные действия в Украине этой зимой.

1. Во-первых, погода. В Украине по-прежнему распутица, и даже танкам трудно передвигаться. Конфликт может усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя в морозы ВСУ смогут пойти в наступление, украинцам в тылу станет намного тяжелее - учитывая проблемы с энергетикой.

Наступать украинская армия может по двум основным направлениям - на линию Сватово-Кременная и на Мелитополь-Бердянск, чтобы перерезать сухопутные коммуникации с Крымом.

2. Российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение". Проигрыш позволил бы украинским силам отступить на более высокие и защищенные позиции, но с пропагандисткой точки зрения это было бы истолковано как победы Москвы.

3. Россия с одной стороны рассчитывает, что западная поддержка Украины уменьшится в связи с холодной зимой и приходом к власти в Конгрессе республиканцев. С другой - готовится к крупному наступлению в Украине в начале следующего года (не исключается и новая атака из Беларуси на Киев).

4. Некоторые западные и не только лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира. Но мирные переговоры кажутся далекими, так как Зеленский говорит, что цель Украины – возвращение всей территории, утраченной с 2014 года.

07:59 Российские реакции на украинскую идею саммита мира пока негативные.

Постпред в ООН Дмитрий Полянский напомнил об инициативе Украины исключить Россию из Совбеза организации, а также из самой ООН, где Киев и хочет провести саммит.

"Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто", - заявил Полянский.

Высказался на тему переговоров о мире и министр иностранных дел России Лавров - прямо не упоминая предложенный Украиной саммит, но в целом комментируя возможность дипломатических договоренностей.

"Наши предложения по "демилитаризации" и "денацификации" подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши "новые земли", врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил в ультимативном тоне глава МИД РФ.

При этом прямого отказа на участие в вероятном саммите от России не поступало (как и приглашения к России принять в нем участие).

07:55 В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что россияне атаковали в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также - Дылеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Дылеевка находится к западу от Курдюмовки - это направление в сторону трассы Константиновка-Торецк. О попытках наступления россиян в сторону Торецка мы уже рассказывали.

07:41 Пошли реакции на идею Украины провести в феврале саммит мира под эгидой ООН.

Генсек организации Антонио Гутерриш готов выступить посредником, но если все стороны с этим согласятся.

"Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может стать посредником, только если все стороны хотят, чтобы он был посредником", - заявила в комментарии AP представительница организации Флоренсия Сото Ниньо-Мартинес.

Напомним, впервые о саммите, который хочет собрать Украина, заявил президент Владимир Зеленский после встречи в Белом доме с Джо Байденом.

07:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: