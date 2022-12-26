Украинцы должны быть готовыми к новым массированным атакам россиян, так как РФ не прибегала к ним уже больше недели.

Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не исключено (массированные атаки - Ред.). Никто не исключает. Руководство государства , руководство Воздушных сил, Вооруженных сил призывают быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - заявил спикер.

Также Юрий Игнат сообщил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины. Раньше они наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.

"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - добавил Игнат.

Также он напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".

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