Российские войска продолжают держать в Черном и Средиземном морях корабли-носители ракет "Калибр". Сегодня Россия сократила количество таких кораблей в Черном море.

Об этом сообщают ВМС Украины в Telegram.

В Черном море находится до 10 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", их общий залп составляет 16 ракет. Вчера там было четыре таких судна.

В то же время в Средиземном море число ракетоносителей не изменилось. В акватории продолжают дежурить 9 кораблей, включая 5 носителей "Калибров", их общий залп - 72 ракеты.

Напомним, что 24 декабря россияне увеличили в Черном море количество кораблей до 14 единиц, вооруженных "Калибрами".

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