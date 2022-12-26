Российские войска за минувшие сутки 33 раза обстрелял территорию Херсонской области: били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.

По его данным, враг атаковал областной центр семь раз. Попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки люди не пострадали.

Напомним, утром в понедельник, 26 декабря, в Херсоне прогремели взрывы. СМИ сообщали, что взрывы слышали около 07:16 и около 08:38.

Мы сообщали, что днем ранее в Херсонской области за сутки погибли 16 человек, среди них - три спасателя.

Также мы рассказывали, что 24 декабря был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц.

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