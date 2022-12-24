В канун Рождества, 24 декабря, россияне нанесли удар по центру Херсона, атаковав рынок, торговый центр, жилые дома, админздания – места, где находятся больше всего людей. По последним данным Херсонской ОВА, число погибших выросло с 5 до 7 человек, 58 жителей получили ранения, 18 из них - в тяжелом состоянии.

О подробностях атаки РФ пишет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале

"Здесь даже рядом нет военных объектов. Это целенаправленный удар по мирным людям... Правоохранители уже расследуют этот террористический акт. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. И каждый изверг, отдавший этот преступный приказ и исполнивший его, будет привлечен к ответственности", - написал Янушевич.

"Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия", – прокомментировал атаку на Херсон президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Херсонской области в течение прошлых суток было зафиксировано 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По данным Генштаба ВСУ, россияне наносят удары по гражданским объектам Донецкой области и обстреливают Херсон.

Ранее власти города призывали эвакуироваться жителей самой южной части Херсона - Острова. Он подвергается самым регулярным и массированным обстрелам.