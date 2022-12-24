Россияне ударили по центру Херсона. Погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Фото
В субботу, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона. Известно минимум о пятерых погибших и 20 пострадавших.
Об этом в телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По словам Тимошенко, в результате обстрела разрушены здания. На улице в момент удара было много людей.
"Все службы работают, последствия выясняем", - написал Тимошенко.
Напомним, россияне за прошлые сутки 74 раза обстреливали Херсонскую область, пять человек погибли, еще 17 - получили ранения.
Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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