В субботу, 24 декабря, начались 304 сутки русского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты Херсона, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook.

Генштаб ВСУ утром 24 декабря сообщает, что:

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.





На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.





На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.





На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опросное Донецкой области. На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.





На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка Херсонской области.





Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.





Противник продолжает нести потери. 22 декабря в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения.





Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружение и военная техника) и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбитие 9 вражеских БПЛА разных типов.





Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы врага.

Накануне Генштаб сообщал, что россияне оборудуют оборонные позиции в Крыму.

Также в ВСУ рассказали, как будут применять систему ПВО Patriot.