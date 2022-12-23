В пятницу произошел обстрел одного из его энергетических предприятий, в результате чего было повреждено оборудование и станция прекратила производство электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

По данным компании, что во время обстрела погиб работник предприятия, еще один был ранен.

В ДТЭК напомнили, что это уже 21-я атака РФ на энергетические объекты ДТЭК.

В компании не упомянули, о каком объекте идет речь. Однако незадолго до появления поста ДТЭК телеграм-каналы сообщили об обстреле Кураховской ТЭС в Донецкой области и гибели охранника.

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