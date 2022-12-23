Украина продолжает героически противостоять российской агрессии. По состоянию на 23 декабря в стране по-прежнему присутствуют проблемы с электроснабжением населения. Украинские электрики не прекращают работы по восстановлению энергосистемы, однако вражеские ракетные удары также не останавливаются.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

"За эти сутки 62 раза обстреляли Херсонскую область, половина обстрелов пришлась по Херсону, в результате чего повреждены жилые кварталы города, приватные и многоквартирные дома, и две школы. Один человек погиб, еще 3 - ранены", - сказал он.

Кроме того, Тимошенко также сообщил о том, что сейчас под обстрелами находятся Донецкая область, Харьковская, Запорожская (108 раз), Сумская, Черниговская.

"Всего за прошедшие сутки от рук российских террористов погибло 5 - гражданских и 18 получили ранения", - сказал замрук ОП.

По словам Тимошенко, за неделю "пунктами несокрушимости" воспользовались более 62 000 граждан.

Он также акцентировал на том, что сейчас не прекращаются работы по восстановлению поврежденных объектов на территории Украины, а жителей деоккупированных территорий обеспечивают необходимой гуманитарной помощью.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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