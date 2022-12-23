Спутниковые снимки вечернего Киева до войны и сейчас, которые наглядно показывают тяжелую ситуацию в энергетике, публикует Sky News.

Издание сравнивает обесточенный Киев в ноябре с довоенным январем и объясняет стратегию РФ: бомбить не электростанции, а трансформаторы, которые журналисты называют "самым слабым звеном в энергетической инфраструктуре Украины".

Ранее сообщалось, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет по 10 часов в сутки.

Также мы писали, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы. В КГГА сказали, что ожидать возвращения на маршруты троллейбусов и трамваев до весны не стоит.

В Киеве 23 декабря продолжаются аварийные отключения света. Власти призывают не включать все электроприборы сразу, когда дают свет.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.