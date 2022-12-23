В Киеве в пятницу, 23 декабря, продолжаются аварийные отключения света. Власти призывают не включать все электроприборы сразу, когда дают свет.

Об этом заявили в Киевской городской военной администрации (КВГА).

Тепло и вода, по данным администрации, подаются в штатном режиме. При этом в обесточенных многоэтажках давление может быть пониженным.

Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы. В КГГА сказали, что ожидать возвращения на маршруты троллейбусов и трамваев до весны не стоит.

Также сообщалось, что ранее в Yasno рассказали о ситуации с энергоснабжением Киева. Гендиректор компании заявил, что хуже всего ситуация на Оболони и Куреневке.

Кроме того, мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

В отдельном материале мы разбирались, что происходит с украинской энергосистемой

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