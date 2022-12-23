В течение последних суток российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области. Армия РФ обстреливала приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Синегубов заявил, что в Волчанской громаде горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Он напомнил, что ранения получили 5 человек. Среди них - четверо работников райбольницы и еще один мужчина 62 лет.

Также в Купянске в результате обстрела разрушен жилой дом, еще в одном домовладении возник пожар.

Также, по данным главы ОВА, подразделения Сил обороны Украины отразили атаку россиян в районе села Хатное. ВСУ удерживают позиции и продолжают защищать Харьковщину, добавил он.

Ранее мы сообщали, что РФ нанесла ракетный удар по объекту нефтегазовой инфраструктуры "Нафтогаза" в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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