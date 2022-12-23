В ночь с 22 на 23 декабря войска РФ из тяжелой артиллерии накрыли огнем Никопольщину. Нанесены удары по Никополю и Марганцу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.

В Марганце последствия обстрелов выясняются.

Напомним, днем ранее россияне также ударили по Днепропетровской области, пострадал ребенок.

Кроме того, мы писали о том, как россияне пять раз из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район. Был ранен человек, повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.