В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 декабря. Сообщается, что россияне наступают под Лиманом, Бахмутом, Авдеевкой и пытаются улучшить тактическое положение вблизи Купянска.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется. Россияне нанесли один ракетный и четыре авиационных удара, а также совершили 16 обстрелов из РСЗО. Армия РФ увеличила объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий. В Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии. Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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