Утром в пятницу, 23 декабря, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что ВСУ отбивают атаки россиян в Харьковской области и на Донбассе.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес шесть ракетных и шесть авиационных ударов - в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области, а также Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Беларуси военкоматы проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

На территории Крыма россияне осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине.

Также мы писали о том, что вечером Генштаб сообщал, что российские войска обстреливают Марганец,Часов Яр и наступают на Донбассе.