В Херсонской области за минувшие сутки, 23 декабря, в результате российских обстрелов погибли пять человек.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В течение суток было зафиксировано 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов. Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - пишет Янушевич.

Кроме пятерых убитых, есть 17 человек, получивших ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку в тяжелом состоянии, с множественными осколочными травмами, доставили в больницу.

По данным Генштаба ВСУ, россияне наносят удары по гражданским объектам Донецкой области и обстреливают Херсон.

Ранее власти города призывали эвакуироваться жителей самой южной части Херсона - Острова. Он подвергается самым регулярным и массированным обстрелам.

Напомним, ранее россияне обстреляли село Станислав под Херсоном, повредив с десяток домов, электросети и газопроводы. Сообщалось также об одном раненом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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