Власти Херсона призывают эвакуироваться жителей микрорайона Остров из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Этот микрорайон является зоной повышенной опасности. Из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины", - сказано в посте Янушевича.

Чиновник сообщил, что местная администрация помогает желающим уехать, и опубликовал контакты горячей линии.

Отметим, что в городе периодически пропадает свет из-за постоянных обстрелов не только гражданских, но и инфраструктурных объектов. Ремонтные бригады практически беспрерывно восстанавливают сети.

Только за минувшие сутки в Херсоне и в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, шестеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Всего российские войска 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.