В Херсоне после сегодняшнего обстрела РФ количество раненых людей выросло до 35 человек, 16 из них находятся в тяжелом состоянии. Также 5 человек погибли.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале.

Он также сопроводил пост снимками последствий российской атаки, на которых видны сожженные автомобили и разрушенная инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Херсона:

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев", - пишет президент.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне наносят удары по гражданским объектам Донецкой области и обстреливают Херсон.

Ранее власти города призывали эвакуироваться жителей самой южной части Херсона - Острова. Он подвергается самым регулярным и массированным обстрелам.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.