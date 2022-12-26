В Херсоне сообщают о взрывах
Утром в понедельник, 26 декабря, в Херсоне прогремели взрывы. Их слышали около 07:16 и около 08:38.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на корреспондентов в телеграм-канале.
Отметим, что в Херсоне и в области не объявлена воздушная тревога.
Власти региона пока не комментировали ситуацию в городе.
Напомним, в Херсонской области за сутки погибли 16 человек, среди них - три спасателя.
Также мы рассказывали, что 24 декабря был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц. По данным властей, 55 раненых и 10 погибших, 18 травмированных - в тяжелом состоянии
Кроме того, сообщалось, что в поселке на Херсонщине россияне ввели на 10 дней круглосуточный комендантский час.
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