В Херсоне сообщают о взрывах

Утром в понедельник, 26 декабря, в Херсоне прогремели взрывы. Их слышали около 07:16 и около 08:38.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на корреспондентов в телеграм-канале.

Отметим, что в Херсоне и в области не объявлена воздушная тревога.

Власти региона пока не комментировали ситуацию в городе.

Напомним, в Херсонской области за сутки погибли 16 человек, среди них - три спасателя.

Также мы рассказывали, что 24 декабря был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц. По данным властей, 55 раненых и 10 погибших, 18 травмированных - в тяжелом состоянии

Кроме того, сообщалось, что в поселке на Херсонщине россияне ввели на 10 дней круглосуточный комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны.

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