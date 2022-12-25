В Херсоне в центрах сдачи крови - очереди из желающих стать донорами для пострадавших в результате вчерашнего обстрела центра города с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

"Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора города. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев", - пишет Тимошенко.

По данным херсонских властей, в результате вчерашних обстрелов в Херсонской области погибло 16 человек, ранено 64.

Напомним, в канун Рождества, 24 декабря, россияне нанесли удар по центру Херсона, атаковав рынок, торговый центр, жилые дома, админздания - места, где находятся больше всего людей.

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