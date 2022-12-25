За минувшие сутки в Херсонской области погибли 16 человек. Среди них - три работника ГСЧС, погибших во время разминирования в Бериславском районе.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.

Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, добавил он.

Кроме того, Янушевич рассказал о том, что всего за сутки враг 71 раз обстрелял территорию Херсонской области: били из артиллерии, РСЗО и минометов.

"Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики накрыли центр Херсона - погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома", - добавил он.

Напомним, вчера был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц.

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