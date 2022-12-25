Ночью войска РФ из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь
Обстрелы Днепропетровской области не прекращаются. На протяжении всей ночи враг обстреливал Никопольский район, а сам Никополь подвергся ударам из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал. Спасатели работают на месте обстрелов.
Напомним, 20 декабря ночью россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область, повредив дома, газопроводы и ЛЭП.
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