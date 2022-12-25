Обстрелы Днепропетровской области не прекращаются. На протяжении всей ночи враг обстреливал Никопольский район, а сам Никополь подвергся ударам из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Спасатели работают на месте обстрелов.

Напомним, 20 декабря ночью россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область, повредив дома, газопроводы и ЛЭП.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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