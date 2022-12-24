В субботу, 24 декабря, в результате очередного российского обстрела из реактивных систем залпового огня по жилому району Херсона загорелись 66 легковых авто.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба МВД Украины.

"24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела России из РСЗО по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей. Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Число погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что в канун Рождества, 24 декабря, россияне нанесли удар по центру Херсона, атаковав рынок, торговый центр, жилые дома, админздания – места, где находятся больше всего людей. После атаки РФ уже 7 погибших и 58 раненых.

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Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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