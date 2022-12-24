Лидер группы "Океан Эльзы" спел песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне, где сегодня после атаки РФ погибли люди.

Видео своего импровизированного выступления под гитару музыкант опубликовал в своем инстаграм-блоге вчера 23 декабря.

Отметим, что Антоновский мост практически каждый день оказывается под прицелом российских военных.

Вот как он прокомментировал символизм своего выступления там:

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен".

Напомним, в июле 2022 года Вакарчук стал отцом во второй раз. Дочери выбрали имя Соломия, которое значит "мир".

Музыкант не афиширует личную жизнь и не рассказывает о матери своих детей, но СМИ пишут, что это Евгения Яцута. Она - совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm. Эта контора снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы. В отдельном материале мы подробно рассказывали о Евгении.

На Каннском фестивале в этом году ее заметили с округлившимся животом, после чего заговорили, что Святослав Вакарчук станет отцом во второй раз.

Также мы писали, что в июне 2021 года Вакарчук расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой - спустя более чем 20 лет совместной жизни.