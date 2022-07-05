У лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука родилась дочка. Девочка появилась на свет 21 июня. Ее назвали Соломия. Это второй ребенок музыканта.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице "Океана Эльзы".

"Имя, которое родители выбрали ребенку, означает "мир", - говорится в сообщении.

За год ,до этого, 19 июня 2021 года у музыканта родился сын Иван.

Какую-либо другую информацию у Вакарчука решили не разглашать, попросив с уважением отнестись к этому решению и праву на частную жизнь.





Напомним, что музыкант не афиширует личную жизнь и не рассказывает о матери своих детей, но СМИ пишут, что это Евгения Яцута. Она - совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm. Эта контора снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы. В отдельном материале мы подробно рассказывали о Евгении.

На Каннском фестивале в этом году ее заметили с округлившимся животом, после чего заговорили, что Святослав Вакарчук станет отцом во второй раз.

Евгения Яцута на Каннском фестивале (в центре)

Также мы писали, что в июне 2021 года Вакарчук расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой - спустя более чем 20 лет совместной жизни.