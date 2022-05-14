Лидер украинской группы "Океан Эльзы", судья проекта "Голос страны-12" Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской АЭС, откуда не так давно ушли российские войска.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На видео исполнитель поет под гитару одну из своих знаменитых песен "Все буде добре".

Напомним, в апреле Святослав Вакарчук совместно с небольшим оркестром из четырех музыкантов на фоне колоссальных разрушений в Харькове исполнил знаменитую песню "Обійми".

Кроме того, неделей позже певец и музыкант выступил в Киеве на станции метро "Золотые ворота". На заполненной людьми станции метро Вакарчук исполнил свою знаменитую песню "Я не сдамся без боя".

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.