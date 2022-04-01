Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства. Контроль над объектом был передан "в письменном виде".

По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Беларуси. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Беларуси.

Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС с 20-21 марта.

Напомним, по данным мэра Славутича, перед уходом с ЧАЭС российские военные забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.