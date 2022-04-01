ВСУ освободили села в Херсонской области. Фото: Facebook/ Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

Оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов.

Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в Facebook.

Речь о селах на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога:

  • Нововоронцовка,
  • Малая Шестерня,
  • Новогригоровка,
  • Тополиное,
  • Князевка,
  • Красновка,
  • Свободное,
  • Каменка,
  • Пригорье,
  • Кочубеевка,
  • Орлово.

Сообщение оперативного командования Юг

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