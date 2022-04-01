ВСУ освободили 11 населенных пунктов на границе Херсонской и Днепропетровской областей
Оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов.
Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в Facebook.
Речь о селах на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога:
- Нововоронцовка,
- Малая Шестерня,
- Новогригоровка,
- Тополиное,
- Князевка,
- Красновка,
- Свободное,
- Каменка,
- Пригорье,
- Кочубеевка,
- Орлово.
Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.
Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.
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