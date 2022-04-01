Утром в пятницу, 1 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. В ней говорится, что с севера Киевской области продолжается частичный вывод российских сил.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба.

"Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений русских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено", - пишет Генштаб.

Сообщается также, что на временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.

"Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины. В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях", - сообщается в сводке.

Также, по данным Генштаба, группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. ВСУ уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

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