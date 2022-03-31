Анализируем итоги 36-го дня войны в Украине.

Сегодня вчерашний тренд начал проявляться еще более явно - россияне отводят часть войск (но не все) от Киева, но при этом усиливают группу войск на Донбассе, где их наступление продолжается и, в ближайшее время, как прогнозирует украинская стороны, может активизироваться.

Что это все значит для развития ситуации на войне - анализирует "Страна".

Ситуация на фронте 31 марта

В дневной сводке Генштаба говорилось, что противник выводит свои подразделения территории Украины в районе Полесья - то есть, к северу от Киева на правом берегу Днепра.

В частности, выводят десантные войска, что может говорить об отказе штурмовать Киев. Но не говорит о том, что россияне вообще покидают эту территорию.

Свой отход противник прикрывает артиллерией и минирует территорию.

Со стороны Чернигова в первой половине дня Генштаб признаков отхода не видел. Но было отведение войск в Броварском районе.

При этом на Донбассе продолжаются штурмовые действия по всем направлениям: как изнутри (атаки на Рубежное, Попасную, бои в Мариуполе), так и по внешнему периметру - наступление на Славянск со стороны Изюма и выход на границы Донецкой области со стороны Запорожской (противник действует из захваченных поселков Любимовка и Новозлатополь).

Ближе к вечеру Генштаб сообщил, что к югу от Чернигова освобождены села Слобода и Лукашовка.

К вечеру Генштаб сообщил, что российские войска создают новую группировку войск под Харьковом "с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск".

Со стороны противника идет информация о боях за Новобахмутовку - поселок, который прикрывает дорогу на подконтрольные ВСУ Константиновку (к северу) и Авдеевку (к югу).

"ЛНР" заявляют, что уже ведут бои на окраинах Северодонецка.

Губернатор Луганской области Гайдай заявляет, что давление российских войск в области усиливается, к противнику прибывает подкрепление и в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Гайдай призвал население к эвакуации.

Что происходит с войсками РФ у Киева?

Но главный вопрос на сегодня - действительно ли россияне начали покидать Киевскую область?

С украинской стороны такие данные действительно есть. Помимо уже упоминавшихся сводок Генштаба, сегодня об этом сообщил замначальника штаба Командования Сухопутных сил Александр Грузевич.

По его словам, в ближайшие дни из Киевской области "будут очень хорошие новости". Однако сказал, что российские войска остаются под столицей.

"За ночь было насчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем 2 варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, появятся на Донбассе. Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время остающиеся вокруг Киева силы довольно немаленькие", - сообщил он.

О том, что российские войска продолжают оставаться в Гостомеле и Буче заявил и глава Киевской областной военной администрации Павлюк. При этом он заявил, что в ближайшее время может быть восстановлено движение по трассе Киев-Житомир.

Далее появились данные, что РФ уходят из Чернобыльской зоны. О том, что россияне собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич, заявил украинский НАК "Энергоатом".

Намерения покинуть ЧАЭС они сегодня утром озвучивали персоналу станции. Также зафиксированы две колонны, которые отошли к границе.

Позже "Энергоатом" сообщил о том, что россияне подписали акт передачи станции ее персоналу.

Информацию о том, что войска РФ покидают этот район, подтвердил и мэр Славутича. Он рассказал, что при выходе с Чернобыльской АЭС россияне увезли украинских нацгвардейцев, взятых в плен при захвате станции в первые дни войны.

В тоже время не совсем понятно, кто будет контролировать ЧАЭС, если все подступы к ней находятся в руках российских войск. По крайней мере пока.

Но в любом случае действительно идет отвод людей и техники. Вопрос - насколько масштабный.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в тех же Буче и Гостомеле.

Не видят "большого отступления" и на Западе.

"В соответствии с нашей разведкой, подразделения России не отводятся, но перегруппировываются. Россия пытается перегруппировать, восстановить пополнение запасов и укрепить свое наступление на Донбассе. В то же время, Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Поэтому мы можем ожидать дополнительные наступательные действия", - заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг, а вчера похожие вещи заявляли в Пентагоне.

Военные США считают, что параллельно переброске штурмовых подразделений из-под Киева на Донбасс, Россия будет усиливать ракетные и авиационные налеты по всей территории Украины. И пока интенсивность таких бомбардировок действительно не ослабевает.

Что означает эта перегруппировка?

Частичный уход из района Киева уже обрастает версиями.

Первая - та, что уже звучала выше: у россиян не хватает сил действовать сразу по всем направлениям, поэтому они отказались от активных действий на севере, чтобы перенести акцент на более приоритетные для себя направления: восток и юг.

Россия и сама говорит, что основная операция буде проходить на Донбассе, где стоит цель занять всю территорию Донецкой и Луганской областей (что называется главной целью всей "спецоперации"). При этом задача это будет для России очень не простой, так как на Донбассе стоит мощная группировка украинских войск и все это время усиленно готовится к обороне.

Но очевидно, что будет поддерживаться и плацдарм на юге. Причем, не исключено, что там также будет принята новая попытка наступать на Николаев и далее в стороны Одессы.

По крайней мере появились данные об усилении херсонской группировки. Также, как уже говорилось, идет продвижение в Запорожской области к границам Донецкой.

Но, понятно, что в Москве ничего не говорят о "нехватке сил", а утверждают, что так и было задумано - сковать украинские силы под Киевом и в других местах, а самим заниматься Донбассом. И это вторая версия.

В любом случае ситуация, когда российские войска ослабляют присутствие под Киевом и на севере Украины, но усиливает давление на Донбассе, чтоб достичь официально объявленной в Москве цели войны (а значит и дать повод объявить спецоперацию), выглядит как некая конструкция по приближению договоренностей о мире.

Тем более, что сигналы о возможности в обозримом будущем устроить встречу Зеленского и Путина идут уже с обоих сторон, а не только из Украины.

"Страна" уже рассказывала, что мир сейчас выгоден обеим сторонам. И Украине, которая терпит разрушения и гуманитарное бедствие. И России, которая явно забуксовала в наступлении и несет огромные убытки от санкций.

"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение - это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем - очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность во многом и во многом добивают гражданскую специально", - сказал Арестович, обосновывая, почему для Украины важно скорейшее завершение войны.

Но при этом понятно, что Москва пока не намерена отказываться от своих планов по Донбассу и, возможно, югу Украины, который дает сухопутный коридор в Крым.

Более того, как писалось выше, не исключено, что параллельно с наступлением на Донбассе (или сразу после завершения там основных боев) Россия попытается расширить этот коридор вплоть до Приднестровья, отрезав Одессу и Николаев от центральной Украины.

Но как будет в реальности - увидим уже в ближайшие дни.