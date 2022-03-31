Киевские пограничники задержали подозрительного мужчину, который рыскал около оборонительных объектов на Киевщине. С собой у него были наркотики.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГПСУ.

"Гражданина Украины 1989 года рождения с двумя телефонами обнаружили неподалеку от позиций украинских военных в Киевской области. Куда шел и с какой целью, молодой человек объяснить не смог. Кроме телефонов, при себе имел сверток с веществом. По словам мужчины, вещество является амфетамином, которое у него было для собственного потребления", - сообщают пограничники.

Мужчину передали в полицию.

Ранее в КГГА просили киевлян проверить крыши в поисках меток корректировщиков огня.

Также мы рассказывали, как в киевском метро задержали диверсантов, которые прятали патроны в плюшевой игрушке и имели при себе наркотики.