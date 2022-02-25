Президент России Владимир Путин, выступая на Совете безопасности РФ, заявил, что не ожидает договоренностей с украинскими властями.

При этом глава Кремля отозвался о киевском руководстве крайне уничижительно и призвал ВСУ к военному перевороту в Украине.

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», - сказал Путин, обращаясь к украинским военным.

Что касается хода военной операции в Украине, то Путин сообщил, что российские солдаты "успешно выполняют задачу по защите нашего народа и нашего Отечества".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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