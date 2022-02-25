В Киеве на Троещине обстреляли военную машину ВСУ. Видео
Киевляне сообщают, что в столице на Троещине обстреляли военную машину ВСУ. В местных пабликах сообщают, что якобы готовится атака на находящийся здесь неподалёку Монетный двор.
Тем времени с площади Шевченко слышны залпы "Градов".
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на Ютубе.
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