В Киев днем в пятницу, 25 февраля, заходит техника Вооруженных сил Украины. Жителей города просят ее не снимать.

Об этом в Facebook сказал спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - сказал Денисенко.

Также он попросил киевлян не снимать и не выкладывать информацию о передвижении техники.

Напомним, Киев вступает в фазу обороны, мэр города Виталий Кличко призвал оставаться дома или в укрытиях.

Также мы писали о том, что Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.