В пятницу, 25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, территориальная оборона обратилась к украинцам с призывом записаться в ее ряды.

Об этом сообщает пресс-служба территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"Всем в защиту Украины! Прибыть в бригады и батальоны ТрО" - сказано в сообщении.

Список адресов: где можно записаться в ряды территорильной обороны.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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