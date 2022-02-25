В сети опубликовано видео, как сообщается, последствий удара украинской армии по военному аэродрому в Миллерово Ростовской области.

Его публикует Telegram-канал Baza.

Сообщается также, что после удара, там начался пожар.

Напомним, в Минобороны Украины предупредили, что российские военные на захваченной технике ВСУ движутся со стороны Оболони в центр Киева.

Как сообщалось, в Киеве и во Львове звучат сирены, объявлена воздушная тревога.

"Страна" в обновляемом материале следит за вторым днем войны в Украине.