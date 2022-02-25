На Западе отреагировали на требование Владимира Зеленского ввести бесполётную зону над Украиной. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

"Его (президента России Владимира Путина - Ред.) не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 (Вашингтонского договора - Ред.)", - сказал Хиппи в интервью, напомнив о принципе коллективной обороны альянса.

Хиппи также высказал предположение, что во время военной операции Россия может применить "тактическое ядерное оружие".

В то же время замминистра обороны Великобритании отметил, что Лондон не будет направлять своих военнослужащих в Украину. При этом происходящее в стране он назвал "изменением архитектуры безопасности в Европе, которое определит следующие 30 лет".

Ранее в НАТО заявляли, что у альянса нет намерений развернуть свои силы в Украине.

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