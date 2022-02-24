Сегодняшний день, когда российские войска вторглись в Украину и начали обстреливать украинские города, стал одним из самых тяжелых для миллиона семей по всей стране. Некоторые киевляне, которые остались в столице, приняли решение ночевать в подземке, чтобы обезопасить себя от возможных обстрелов.

Они спускаются в метро на ночлег - с карематами и пледами, чтобы пережить эту ночь. На фото - метро Дружбы народов. Люди располагаются у стен и продолжают следить за ситуацией в смартфонах.

Напомним, сегодня в Харькове и Киеве метро было бесплатным. Считается, что это одно из самых надежных бомбоубежищ, где люди могут переждать обстрелы, когда начинаются сигналы воздушной обороны.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что проезд в общественном транспорте и метро будет бесплатным. Однако он призвал пользоваться им только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.

Остальные люди должны оставаться дома и только в случае тревоги им следует спуститься в метро.

Также в Киеве и других украинских городах ввели комендантский час с 22:00 до 7:00. В это время транспорт работать не будет, но метро будет открыто как укрытие.