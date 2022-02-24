Сегодня, 24 февраля, в день когда Путин начал "военную операцию" с обстрелами и захватом военных объектов в Украине, украинские власти ввели комендантское время в столице и других городах.

Это значит, что в Киеве нельзя будет появляться на улице с 22 часов до 7 утра. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Впрочем, круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.

Приводим перечень городов и время действия комендантского часа:

Киев и Киевская область с 22:00 – до 7:00

Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00

Черкасская область с 22:00 – до 6:00

Винницкая область с 22:00 – до 7:00

Житомирская область с 22:00 – до 6:00

Запорожская область с 22:00 – до 6:00

Николаевская область с 22:00 - до 6:00

Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00

Полтавская область с 22:00 – до 6:00

Ровенская область с 22:00 - до 6:00

Харьковская область с 22:00 – до 6:00

Черкасская область с 22:00 – до 6:00

Черниговская область с 22:00 – до 6:00

Напомним, 24 феврале в Украине вслед за военным положением ввели военное положение. Это значит, что на дорогах появятся блокпосты на въездах-выездах из города, на которых будут проверять транспорт и документы.

Также по усмотрению властей в регионах с военным положением могут установить особый режим въезда-выезда, комендантский час.

Также Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.