Список украинских городов, в которых ввели комендантский час
Сегодня, 24 февраля, в день когда Путин начал "военную операцию" с обстрелами и захватом военных объектов в Украине, украинские власти ввели комендантское время в столице и других городах.
Это значит, что в Киеве нельзя будет появляться на улице с 22 часов до 7 утра. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Впрочем, круглосуточно будет доступно метро для укрытия в случае обстрела.
Приводим перечень городов и время действия комендантского часа:
- Киев и Киевская область с 22:00 – до 7:00
- Днепропетровская область с 22:00 – до 6:00
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00
- Винницкая область с 22:00 – до 7:00
- Житомирская область с 22:00 – до 6:00
- Запорожская область с 22:00 – до 6:00
- Николаевская область с 22:00 - до 6:00
- Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 – до 5:00
- Полтавская область с 22:00 – до 6:00
- Ровенская область с 22:00 - до 6:00
- Харьковская область с 22:00 – до 6:00
- Черкасская область с 22:00 – до 6:00
- Черниговская область с 22:00 – до 6:00
Напомним, 24 феврале в Украине вслед за военным положением ввели военное положение. Это значит, что на дорогах появятся блокпосты на въездах-выездах из города, на которых будут проверять транспорт и документы.
Также по усмотрению властей в регионах с военным положением могут установить особый режим въезда-выезда, комендантский час.
Также Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.